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10 мая, источник: Vesti.kz

Бублик из Казахстана впервые в карьере вошел в топ-40 теннисистов мира

Казахстанец лидирует в нынешнем сезоне по эйсам.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-40 теннисистов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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23-летний Бублик в обновленном рейтинге ATP от 10 мая поднялся на четыре позиции и теперь занимает 40-ю строчку. До этого его лучшим местом в рейтинге была 42-я строчка.

На прошлой неделе казахстанец впервые в карьере дошел до четвертьфинала грунтового «Мастерса», где проиграл норвежцу Касперу Рууду со счетом 5:7, 1:6.

Бублик продолжает лидировать в нынешнем сезоне ATP-тура по эйсам, сделав их уже 365. Второе место занимает австралийский теннисист Алексей Попырин с 243 эйсами.

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