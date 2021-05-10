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09:37 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова поднялась на 11 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 10 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 41-й на 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: AP 2021

В топ-10 произошло несколько изменений. Белорусская теннисистка Арина Соболенка, выигравшая на прошлой неделе турнир в Мадриде, поднялась с седьмой на четвертую строчку, обогнав американку Софию Кенин, украинку Элину Свитолину и канадку Бьянку Андрееску. Павлюченкова дошла в Мадриде до полуфинала.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 10 мая:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 090 очков;.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 650;.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 520;.

4 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 195;.

5 (4). София Кенин (США) — 5 905;.

6 (5). Елина Свитолина (Украина) — 5 835;.

7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 850;.

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 660;.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4 160…

28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 160…

30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 070…

33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1 935…

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 800…

38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 692…

73 (74). Анна Блинкова (Россия) — 1 110…

78 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061…

90 (96). Варвара Грачева (Россия) — 879…

100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.

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