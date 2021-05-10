Павлюченкова поднялась на 11 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

В топ-10 произошло несколько изменений. Белорусская теннисистка Арина Соболенка, выигравшая на прошлой неделе турнир в Мадриде, поднялась с седьмой на четвертую строчку, обогнав американку Софию Кенин, украинку Элину Свитолину и канадку Бьянку Андрееску. Павлюченкова дошла в Мадриде до полуфинала.
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 090 очков;.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 650;.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 520;.
4 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 195;.
5 (4). София Кенин (США) — 5 905;.
6 (5). Елина Свитолина (Украина) — 5 835;.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 850;.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 660;.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4 160…
28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 160…
30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 070…
33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1 935…
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 800…
38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 692…
73 (74). Анна Блинкова (Россия) — 1 110…
78 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061…
90 (96). Варвара Грачева (Россия) — 879…
100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.