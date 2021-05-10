Павлюченкова поднялась на 11 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

В топ-10 произошло несколько изменений. Белорусская теннисистка Арина Соболенка, выигравшая на прошлой неделе турнир в Мадриде, поднялась с седьмой на четвертую строчку, обогнав американку Софию Кенин, украинку Элину Свитолину и канадку Бьянку Андрееску. Павлюченкова дошла в Мадриде до полуфинала.