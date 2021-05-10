Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
ТАСС, 10 мая. Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую позицию в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 10 мая. Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую позицию в рейтинге Ассоциации
Медведев на прошлой неделе дошел до третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля.
Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов опустился на 24-ю, Аслан Карацев сохранил 27-ю.
Лидирует в рейтинге
Рейтинг ATP от 10 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 463 очка;.
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 780;.
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 365;.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 610;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 945;.
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 000;.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 785;.
9 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 4 048;.
10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 765…
24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 167.