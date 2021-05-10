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09:51 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 10 мая. Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: Reuters

Медведев на прошлой неделе дошел до третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля.

Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов опустился на 24-ю, Аслан Карацев сохранил 27-ю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, третье место занимает Надаль.

Рейтинг ATP от 10 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 463 очка;.

2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 780;.

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 365;.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 610;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 945;.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 000;.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 785;.

9 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 4 048;.

10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 765…

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…

27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 167.

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