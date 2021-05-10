Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась с седьмого на четвертое место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это ее лучшая позиция за всю карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.