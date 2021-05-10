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10 мая, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась с седьмого на четвертое место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это ее лучшая позиция за всю карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2021

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Мадриде, обыграв в решающем поединке первую ракетку планеты Эшли Барти из Австралии. После этого успеха в активе Арины Соболенко стало 6195 очков.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко находится на 16-й позиции в рейтинге WTA, имея 3526 очков. Александра Саснович занимает 103-е место, набрав 788 баллов. У Ольги Говорцовой 586 очков и 391-я позиция.

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Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 10 090 очков,

2. Наоми Осака (Япония) — 7650,

3. Симона Халеп (Румыния) — 7050,

4. Арина Соболенко (Беларусь) — 6195,

5. София Кенин (США) — 5905,

6. Элина Свитолина (Украина) — 5835,

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265,

8. Серена Уильямс (США) — 4850,

9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4660,

10. Петра Квитова (Чехия) — 4160.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов переместился на 78-е место (937 очков), Илья Ивашко находится на 93-й позиции (831), Владимир Игнатик — на 346-й строке (136).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 463,

2. Даниил Медведев (Россия) — 9780,

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9630,

4. Доминик Тим (Австрия) — 8365,

5. Стефанос Циципас (Греция) — 7610,

6. Александр Зверев (Германия) — 6945,

7. Андрей Рублев (Россия) — 6000,

8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5785,

9. Маттео Берреттини (Италия) — 4048,

10. Диего Шварцман (Аргентина) — 3765.

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