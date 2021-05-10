Аслан Карацев в Риме вышел на Даниила Медведева! Это будет уже 3-й поединок наших парней

На своём дебютном «Мастерсе» в Риме Аслан Карацев успешно преодолел барьер первого круга. Но теперь его соперником будет ещё один россиянин — Даниил Медведев. Любопытно, что наши теннисисты до этого встречались дважды, когда Даниил ещё не входил в топ-100.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мастерс» в Риме — это последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос», поэтому неудивительно, что сюда приехали практически все сильнейшие, за исключением Роджера Федерера. Попали в основную сетку и все четыре россиянина из топ-30 — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Никого не отпугнуло резкое сокращение призовых: общий фонд уменьшился в 1,66 раза — с € 3 465 045 до € 2 082 960, а участники первого круга и вовсе получат в 1,77 раза меньше, чем в 2020-м — € 12 000 вместо € 21 190. Но главное для игроков всё же сейчас не денежные выплаты, а игровая практика с лучшими теннисистами мира накануне грунтового турнира «Большого шлема» и возможность заработать как можно больше из 1000 возможных рейтинговых очков.

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Для 27-летнего Аслана Карацева сейчас практически каждый крупный турнир становится дебютным. И «Мастерс» в Риме — не исключение. Россиянин стартовал в понедельник матчем с Миомиром Кецмановичем из Сербии. В начале поединка соперники обменялись брейками, но затем наладили свои подачи и уверенно их брали до самого тай-брейка, на котором более опытный Аслан, который старше серба на шесть лет, оказался надёжнее — 7:6 (7:2). В целом Карацев спокойно проводил первую партию, видимо, понимая, что у него есть запас, который в критический момент он может использовать. И во втором сете россиянин сразу же захватил преимущество, повёл с брейком — 2:0. У Кецмановича был шанс отыграться только в начале партии, но Аслан пресёк эту попытку и довёл матч до победы — 7:6, 6:4.

Так Аслан Карацев на своём дебютном «Мастерсе» в Риме пробился во второй круг и вышел на Даниила Медведева. Ранее Аслан и Даниил на уровне ATP друг с другом не играли, но это будет уже 3-й поединок наших парней с учётом челленджеров и фьючерсов. В 2014 году они впервые сыграли в рамках второго круга квалификации Кубка Кремля. Победил тогда Карацев — 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, а затем пробился в основную сетку. В 2016 году турнирные пути россиян снова пересеклись — на «челленджере» в Казани. Тогда в полуфинале снова сильнее был Аслан — 6:4, 6:1. Вообще у Карацева баланс личных встреч положительный ещё и с Рублёвым — 1−0. Аслан недавно победил Андрея в полуфинале ATP-500 в Дубае. И лишь с Кареном Хачановым у Карацева отрицательный счёт — 1−3 (см. таблицу).

Head-to-Head российских теннисистов из топ-30. Матчи ATP / (с учётом квалификации, челленджеров и фьючерсов):



Медведев

Рублев

Хачанов

Карацев

Медведев Х 4-0 2-1 0-0

Х (5-0) (2-1) (0-2) Рублев 0-4

Х 0-2 0-1

(0-5)

Х (1-3) (0-1) Хачанов 1-2 2-0 Х 1-0

(1-2) (3-1) Х (3-1) Карацев 0-0 1-0 0-1 Х

2-0 (1-0) (1-3) Х

Что касается Медведева, то на уровне ATP он играл и с Рублёвым, и с Хачановым — и с обоими у него положительный баланс личных встреч. Даниил победил Андрея в четвертьфиналах «Мастерса» в Цинциннати-2019, Санкт-Петербурге-2019, US Open — 2020 и Australian Open — 2021, а Карена — на групповой стадии Next Gen ATP Finals — 2017 и в полуфинале «Мастерса» в Монреале-2019. Но вот в поединке за выход в решающий матч Кубка Кремля — 2018 сильнее был уже Хачанов.

Медведев как третий сеяный на «Мастерсе» в Риме пропускает первый круг и сразится во втором раунде с Карацевым во вторник или среду. Следите за расписанием.