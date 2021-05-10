Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Риме
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
Александрова в матче первого раунда обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 15 минут.
Следующая соперница российской теннисистки определится по итогам противостояния Дженнифер Брэди (США, 13-я сеяная) — Чжан Шуай (Китай).