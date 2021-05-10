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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов проиграл на старте «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй раунд турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов в первом круге проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису, вышедшему в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 4:6, 0:6. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты игрового времени.

Следующим соперником Дельбониса станет 12-й номер посева бельгиец Давид Гоффен.

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