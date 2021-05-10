Хачанов проиграл на старте «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй раунд турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй раунд турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Хачанов в первом круге проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису, вышедшему в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 4:6, 0:6. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты игрового времени.
Следующим соперником Дельбониса станет 12-й номер посева бельгиец Давид Гоффен.