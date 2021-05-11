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15:02 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова снялась с теннисного турнира в Риме из-за травмы

ТАСС, 11 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер» в Риме. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

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Источник: AP 2021

На прошлой неделе Павлюченкова дошла до полуфинала турнира в Мадриде, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко. Россиянка занимает 30-е место в рейтинге WTA. В первом круге турнира в Риме она должна была сыграть с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под 12-м номером. В сетке турнира российскую теннисистку заменит румынка Патрисия Тиг.

«Мне очень грустно уезжать сегодня из Рима, — написала Павлюченкова на своей странице в Twitter. — Я действительно с нетерпением ждала возможности сыграть здесь, но последние несколько дней я боролась с травмой брюшной полости. Мне нужно больше времени, чтобы восстановиться».

Во время загрузки произошла ошибка.

Павлюченковой 29 лет. Российская теннисистка имеет в активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

Турнир в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проходят на грунтовых кортах. Призовой фонд турнира составляет $1,8 млн.

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