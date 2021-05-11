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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«В нормальном мире не было бы никаких сомнений»: Надаль — об игре на ОИ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Победитель 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде испанский теннисист Рафаэль Надаль пока не знает, выступит ли на предстоящей Олимпиаде в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа этого года. Надаль является олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде и победителем Олимпиады-2016 в парах.

«Не знаю, буду ли играть на Олимпиаде. В нормальном мире не было бы никаких сомнений, все вы знаете, как это важно для меня. Посмотрим, что произойдет, нам нужно быть гибкими», — сказал Надаль, которого цитирует в своем Twitter журналист Саша Озмо.

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«Мы, большая тройка, стареем и играем все меньше турниров, молодые игроки становятся лучше, и ничто не длится вечно. В то же время я буду продолжать бороться, чтобы выиграть большие титулы», — отметил Надаль.

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Надаль занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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