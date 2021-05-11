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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился во второй круг домашнего турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.

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Источник: AP 2021

В матче первого раунда Берреттини (9-й номер посева) обыграл грузина Николоза Басилашвилисо счетом 4:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

За выход в третий раунд соревнований Берреттини поспорит с австралийцем Джоном Миллманом.

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