Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился во второй круг домашнего турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился во второй круг домашнего турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
В матче первого раунда Берреттини (9-й номер посева) обыграл грузина Николоза Басилашвилисо счетом 4:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
За выход в третий раунд соревнований Берреттини поспорит с австралийцем Джоном Миллманом.