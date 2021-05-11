Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Риме

Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился во второй круг домашнего турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.