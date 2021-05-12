Карацев обыграл Медведева во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Карацев занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР.

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На дебютном для себя турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии 2021 года — 27-летний теннисист дошел до полуфинала.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).

Карацев в третьем круге сыграет с представителем США Райли Опелкой.