Карацев обыграл Медведева во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме
ТАСС, 12 мая. Россиянин Аслан Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче второго круга турнира Ассоциации
ТАСС, 12 мая. Россиянин Аслан Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче второго круга турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Карацев занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР.
На дебютном для себя турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии 2021 года — 27-летний теннисист дошел до полуфинала.
Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).
Карацев в третьем круге сыграет с представителем США Райли Опелкой.
Турнир в Риме относится к категории ATP 1000 («Мастерс»), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.