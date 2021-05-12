Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче
Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».
Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».
Почти три месяца не выходила на корт в официальных матчах 39-летняя американка Серена Уильямс и проиграла в первом же матче после возвращения. Она не выступала с Australian Open. И вот поединок второго круга на турнире в Риме оказался для неё сплошным разочарованием. А ведь это был юбилейный, 1000-й матч в её карьере 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».
Соревнование в столице Италии — последний крупный грунтовый турнир перед «Ролан Гаррос». Поэтому практически все лучшие теннисисты и теннисистки мира приехали в Рим. Начала сезон на грунте здесь и американка Серена Уильямс. Последний официальны матч американка проводила в рамках полуфинала Australian Open почти три месяца назад. Тогда она уступила будущей чемпионке Наоми Осаке. Затем Серена должна была сыграть в Майами, но
Матч второго круга турнира WTA-1000 в Риме против аргентинки Нади Подороски стал юбилейным, 1000-м в карьере Серены. В предыдущих 999 она одержала 851 победу и 148 поединков проиграла. Больше Уильямс среди действующих теннисисток в туре сыграли только её старшая сестра Винус — 1066 и австралийка Саманта Стосур — 1049. Но количество матчей и даже число побед для
Серена старше своей соперницы по второму кругу турнира в Риме Надии Подороски на 15 лет. Теннисистки никогда до этого друг с другом не играли. Но необходимо отметить, что аргентинка полгода назад на осеннем «Ролан Гаррос» стала одним из главных открытий чемпионата. Она, будучи квалифаероем, дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице турнира Иге Свёнтек из Польши. Серена неспешно входила в матч. Было видно, что ей ещё нужно время, чтобы привыкнуть к грунту, а вот соперница не робела перед авторитетом Уильямс, стараясь ловить американку на ошибках. Уже в 3-м гейме аргентинка сделала брейк.
Правда, Серена тут же отыгралась — 2:2. В 9-м и 10-м геймах ситуация повторилась — 5:5. Дело дошло до
Вот так Серена отметила юбилей поражением. Неудача Уильямс (8-й номер посева) — это не первый сход с дистанции теннисистки с высоким рейтингом. В Риме уже проиграли Наоми Осака (2), Софья Кенин (4), Белинда Бенчич (10), Элисе Мертенс (14) и Петра Квитова (11). Важно отметить, что Квитову заставила зачехлить ракетку 36-летняя россиянка Вера Звонарёва, которая, кстати, как и Серена, вернулась в теннис после декретного отпуска. Благодаря выходу в 3-й круг турнира в Риме Вера сможет вернуться с понедельника в топ-100.
Кроме Звонарёвой в 1/8 финала в четверг сыграют ещё две россиянки — Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
Даниил Сальников