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12 мая, источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел в третий круг турнира в Риме

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер второго раунда теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

Надаль, получивший второй номер посева, обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Следующим соперником испанского теннисиста будет представитель Канады Денис Шаповалов, посеянный под 13-м номером.

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