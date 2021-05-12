Надаль вышел в третий круг турнира в Риме
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер второго раунда теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер второго раунда теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Надаль, получивший второй номер посева, обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Следующим соперником испанского теннисиста будет представитель Канады Денис Шаповалов, посеянный под 13-м номером.