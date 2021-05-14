Российский тренер избил 18-летнюю теннисистку ракеткой

По информации источника, инцидент произошел в спортивном комплексе «Локомотив». На занятиях по теннису тренер беспричинно нанес спортсменке несколько ударов ракеткой, забрал у нее личные вещи на общую сумму в 67 тысяч рублей и мобильный телефон. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося после заявления Малых.

Малых выступает на турнирах в категории до 19 лет. Спортсменка представляет Москву.