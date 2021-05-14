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14 мая, источник: Lenta.Ru

Российский тренер избил 18-летнюю теннисистку ракеткой

Российский тренер избил 18-летнюю теннисистку Елену Малых ракеткой. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

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По информации источника, инцидент произошел в спортивном комплексе «Локомотив». На занятиях по теннису тренер беспричинно нанес спортсменке несколько ударов ракеткой, забрал у нее личные вещи на общую сумму в 67 тысяч рублей и мобильный телефон. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося после заявления Малых.

Малых выступает на турнирах в категории до 19 лет. Спортсменка представляет Москву.

12 апреля тренер по водному поло избил 16-летнего спортсмена из-за обвинений в плохом судействе. Игрок возмутился поведением наставника из команды соперника, после чего тренер якобы случайно зацепил юношу плечом, тот бросил в него полотенце, и взрослый ударил его по лицу.

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