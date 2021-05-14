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14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Она зевала»: мать Рублева ответила на обвинения теннисистки в избиении

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Теннисный тренер Марина Марьенко ответила на обвинения 18-летней спортсменки Елены Малых в избиении и краже в Москве.

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Ранее Малых, занимающаяся у Марьенко, обвинила своего тренера в избиении ракеткой, унижении и краже телефона.

«Я являюсь заслуженным тренером России, а Елена занимается у меня уже десять лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть какие-то тренерские меры», — заявила Марьенко в интервью РЕН ТВ.

Тренер также отвергла все обвинения в избиении и унижении, отметив, что отобрала у Малых телефон на время тренировки и потом вернула его отцу теннисистки.

По словам теннисистки, инцидент произошел 12 мая. Марьенко является матерью второй ракетки России Андрея Рублева.

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