«Она зевала»: мать Рублева ответила на обвинения теннисистки в избиении
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Теннисный тренер Марина Марьенко ответила на обвинения 18-летней спортсменки Елены Малых в избиении и краже в Москве.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Теннисный тренер Марина Марьенко ответила на обвинения 18-летней спортсменки Елены Малых в избиении и краже в Москве.
Ранее Малых, занимающаяся у Марьенко, обвинила своего тренера в избиении ракеткой, унижении и краже телефона.
«Я являюсь заслуженным тренером России, а Елена занимается у меня уже десять лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть
Тренер также отвергла все обвинения в избиении и унижении, отметив, что отобрала у Малых телефон на время тренировки и потом вернула его отцу теннисистки.
По словам теннисистки, инцидент произошел 12 мая. Марьенко является матерью второй ракетки России Андрея Рублева.