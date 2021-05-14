«Она зевала»: мать Рублева ответила на обвинения теннисистки в избиении

«Я являюсь заслуженным тренером России, а Елена занимается у меня уже десять лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть какие-то тренерские меры», — заявила Марьенко в интервью РЕН ТВ.