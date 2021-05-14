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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Риме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

Надаль, посеянный под вторым номером, в четвертьфинальном матче обыграл представителя Германии Александра Зверева (6) со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась около двух часов.

В полуфинале турнира испанец встретится с американцем Райли Опелкой.

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