Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
В матче ¼ финала Плишкова (9-й номер посева) переиграла латвийку Елену Остапенко со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
За выход в финал Плишкова поспорит с хорваткой Петрой Мартич.