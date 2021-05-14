Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.