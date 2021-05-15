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14:54 (мск), источник: ТАСС

Рублев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме

ТАСС, 15 мая. Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 26-летнего итальянца. Сонего в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

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Сонего располагается на 33-м месте в мировом рейтинге. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением итальянца является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2020 года.

23-летний Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Россиянин на турнире в Риме был посеян под седьмым номером.

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Турнир в Риме относится к категории ATP 1 000 («Мастерс»), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.

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