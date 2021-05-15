Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Надалем
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Риме с призовым фондом свыше 2,56 миллиона евро.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Риме с призовым фондом свыше 2,56 миллиона евро.
В матче ½ финала Джокович, 1-я ракетка мира, в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего, занимающего 33-е место в рейтинге ATP. Встреча между соперниками продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу Джоковича.
В финале Internazionali BNL d’Italia Новак сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, третьей ракеткой мира.
ATP. Internazionali BNL d’Italia. РимПолуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.