Надаль выиграл турнир в Риме, в финале обыграв Джоковича
Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Риме, в финале обыграв серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 1:6, 6:3.
Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Риме, в финале обыграв серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 1:6, 6:3.
33-летний Джокович является первой ракеткой мира. 34-летний Надаль занимает третью строчку. Для него это 36-я победа на турнирах серии «Мастерс», что является абсолютным рекордом.
Теперь у Надаля 10 и более титулов на четырех из пяти крупнейших турнирах на грунте: «Ролан Гаррос» — 13, Барселона — 12,