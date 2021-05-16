Надаль выиграл турнир в Риме, в финале обыграв Джоковича

33-летний Джокович является первой ракеткой мира. 34-летний Надаль занимает третью строчку. Для него это 36-я победа на турнирах серии «Мастерс», что является абсолютным рекордом.

Теперь у Надаля 10 и более титулов на четырех из пяти крупнейших турнирах на грунте: «Ролан Гаррос» — 13, Барселона — 12, Монте-Карло — 11, Рим — 10. А меньше — только в Мадриде.