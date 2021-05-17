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11:58 (мск), источник: ТАСС

Карацев обошел Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 17 мая. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 27-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — на седьмом. Карен Хачанов потерял две позиции и занимает в рейтинге 26-ю строчку.

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Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, третье место занимает испанец Рафаэль Надаль.

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Рейтинг ATP от 17 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793;.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445;.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 430;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 115;.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090;.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;.

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…

25 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.

26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2 235.

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