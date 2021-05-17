Карацев обошел Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
ТАСС, 17 мая. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 27-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 17 мая. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 27-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации
Россиянин Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — на седьмом. Карен Хачанов потерял две позиции и занимает в рейтинге 26-ю строчку.
Лидирует в рейтинге
Рейтинг ATP от 17 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793;.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445;.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 430;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 115;.
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090;.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;.
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…
25 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.
26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2 235.