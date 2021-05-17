Александр Бублик из Казахстана впервые в карьере поднялся на 38 место рейтинга АТР
Он является первой ракеткой страны.
Он является первой ракеткой страны.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик впервые в карьере поднялся на 38-е место в рейтинге АТР, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Бублик поднялся в нем на две строчки. Неделю назад он был 40-м и это был его личный рекорд. Теперь же теннисист обновил свое достижение.
Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович, на втором месте россиянин Даниил Медведев, а на третьем — испанец Рафаэль Надаль.
Другой представитель сборной Казахстана Михаил Кукушкин поднялся на три позиции и теперь закрывает топ-100.