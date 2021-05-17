Арина Соболенко осталась на четвертом месте в рейтинге WTA
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на четвертом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на четвертом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка выбыла в 1/8 финала турнира в Риме, и сейчас у нее 6195 очков.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 10175 очков.
2. Наоми Осака (Япония) — 7461.
3. Симона Халеп (Румыния) — 6520.
4. Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5. София Кенин (США) — 5865.
6. Элина Свитолина (Украина) — 5835.
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
8. Серена Уильямс (США) — 4791.
9. Ига Свентек (Польша) — 4435.
10. Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11063.
2. Даниил Медведев (Россия) — 9793.
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9630.
4. Доминик Тим (Австрия) — 8445.
5. Стефанос Циципас (Греция) — 7430.
6. Александр Зверев (Германия) — 7115.
7. Андрей Рублев (Россия) — 6009.
8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5605.
9. Маттео Берреттини (Италия) — 3958.
10. Диего Шварцман (Аргентина) — 3465.