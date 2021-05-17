Арина Соболенко осталась на четвертом месте в рейтинге WTA

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка выбыла в 1/8 финала турнира в Риме, и сейчас у нее 6195 очков.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко находится на 16-й позиции в рейтинге WTA, имея 3526 очков. Александра Саснович занимает 103-е место, набрав 788 баллов. У Ольги Говорцовой 586 очков и 138-я позиция.

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Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 10175 очков.

2. Наоми Осака (Япония) — 7461.

3. Симона Халеп (Румыния) — 6520.

4. Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5. София Кенин (США) — 5865.

6. Элина Свитолина (Украина) — 5835.

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.

8. Серена Уильямс (США) — 4791.

9. Ига Свентек (Польша) — 4435.

10. Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов поднялся на 77-е место (937 очков), Илья Ивашко находится на 91-й позиции (830), Владимир Игнатик — на 352-й строке (129).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11063.

2. Даниил Медведев (Россия) — 9793.

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9630.

4. Доминик Тим (Австрия) — 8445.

5. Стефанос Циципас (Греция) — 7430.

6. Александр Зверев (Германия) — 7115.

7. Андрей Рублев (Россия) — 6009.

8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5605.

9. Маттео Берреттини (Италия) — 3958.