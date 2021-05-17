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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павлюченкова пропустит теннисный турнир в Белграде

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова сообщила, что не сыграет на теннисном турнире в Белграде.

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Источник: AP 2021

Турнир в столице Сербии пройдет 16—22 мая. На прошлой неделе россиянка отказалась от участия в турнире в Риме из-за травмы живота.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я должна объявить, что снялась с турнира в Белграде. Здесь прекрасные условия, а персонал соревнований отлично принимает участников. Обидно, но моему телу все еще нужно время на восстановление и лечение, чтобы я смогла выздороветь и быть готовой к “Ролан Гаррос”», — написала 32-я ракетка мира Павлюченкова в Twitter.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 30 мая по 12 июня.

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