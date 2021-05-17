Павлюченкова пропустит теннисный турнир в Белграде

«Я должна объявить, что снялась с турнира в Белграде. Здесь прекрасные условия, а персонал соревнований отлично принимает участников. Обидно, но моему телу все еще нужно время на восстановление и лечение, чтобы я смогла выздороветь и быть готовой к “Ролан Гаррос”», — написала 32-я ракетка мира Павлюченкова в Twitter.