«Часто оказывалась в обносках Курниковой». Как юную Марию Шарапову выгнали из академии
И при чём тут мать другой талантливой российской теннисистки — Алла Курникова?
И при чём тут мать другой талантливой российской теннисистки — Алла Курникова?
В истории Марии Шараповой то тут, то там можно увидеть странные символы — эдакие знаки судьбы, которые заставляли талантливую теннисистку двигаться вперёд к своей мечте. Это касается рассказов и о переезде родителей Марии из Чернобыльской зоны, и о начале занятий теннисом с сочинским тренером Юрием Юдкиным, и о встрече на московском
Собираясь в начале 1990-х планировать отъезд в США с шестилетней дочерью, которую знаменитая Мартина Навратилова посчитала перспективной, Юрий Шарапов твёрдо решил, что стать настоящей теннисисткой Маша сможет только во Флориде. «Он зациклился на Флориде. Почему? Я могла бы дать сложное объяснение, сравнивая различные районы Америки, теннисные академии, но правда заключается в том, что Юрий — человек суеверный и следует тайным знакам судьбы. А ему был знак, который указывал на Флориду. Знак явился ему в виде двух журнальных статей. Одна была о сёстрах Уильямс и о том, как они тренируются в теннисной академии Рика Маччи в
В итоге отец и дочь Шараповы оказались в академии Боллетьери. «Там тренировалась Курникова, так что они должны понимать русских», — считал Юрий. Талант Шараповой оценили, и её взяли. За уроки платила академия, она же организовывала выступления Марии и обеспечивала ей двухразовое питание. Но всё остальное было на плечах Юрия Шарапова. Нужно было оплачивать жильё и все сопутствующие расходы. Юрий, которого нужда заставила быстро выучить язык, брался за любую работу, которая приносила деньги. Он был строителем, убирал дворы и подстригал газоны. И всё это ради одной единственной цели — помочь Маше стать профессиональной теннисисткой!
По словам Марии, с самого первого дня появления Шараповой на пороге именитой теннисной школы, её начали сравнивать с Курниковой.
Со временем эти сравнения Курниковой с Шараповой и Шараповой с Курниковой становились только сильнее и начали раздражать и ту, и другую теннисистку. «Что это за глупость! Трудно было найти двух девочек, которые бы так отличались друг от друга, как мы. Мы с Анной не были похожи, вели себя
Кто знает, может, и правда мама Анны — Алла Курникова, почувствовала в лице Марии грозную соперницу для своей дочери, но Юрий Шарапов винил именно её в том, что однажды, словно по щелчку, его Машу выгнали из академии. «Я проучилась всего несколько месяцев, но моя игра уже улучшилась, и я поднималась всё выше и выше в рейтинге. Почему же они дали мне пинка? Я была слишком мала, чтобы играть со всеми этими девочками. И то, что я обыгрывала соперниц на
До появления Марии Шараповой в академии Анна была там единственной русской. Она завораживала всех своей улыбкой и очарованием. Но потом возникло новое русское светловолосое чудо — с таким же ударом, и даже моложе. «С каждым днём я прогрессировала. А Юрий решил, что у Аллы, должно быть, появились сомнения в том, что с нашим появлением в США всё чисто. Кажется, она решила, что Юрий меня похитил и увёз во Флориду насильно. Поползли разные слухи, возникли вопросы: “Эта девочка вообще ходит в школу? И что за мать разрешила увезти от себя малышку?” Одним словом, Боллетьери увидел в нас скрытую угрозу и решил не рисковать. Нам предложили убираться», — вспоминала Шарапова.
Прошло пару лет, прежде чем история с неприятными слухами вокруг Шараповых забылась. Плюс юная Маша продолжала обыгрывать на турнирах девочек старше себя, причём многие из них были всё из той же академии в Брейдентоне. И в конце концов Ник вернул Шарапову в академию. Боллетьери предложил Маше стипендию — академия брала на себя все расходы талантливой теннисистки, выделила ей отдельную комнату, питание и прочие радости для развития и отдыха.
«Я очень долго оказывал посильное влияние на развитие обеих девочек, следил за тем, как они играли, так что я знаю хорошо их самих и как они пришли в теннис, — написал в своей специальной колонке для британского The Independent Ник Боллетьери после выхода Марии Шараповой в финал Уимблдона — 2004. — Анна приехала ко мне в академию в десятилетнем возрасте в 1992 году и училась там до 1997 года, когда она и дошла до полуфинала Уимблдона. Карьера Марии также развивалась на глазах всей академии. Она тверда как кремень. Она настолько чётко настроена и сконцентрирована на том, чтобы стать лучшим игроком на планете, что выход в финал на “Большом шлеме” всегда был лишь вопросом времени».
По словам Боллетьери, Шарапова — настоящая трудяга, спортсменка, которая полностью сконцентрирована на своей игре: «Теннис — это то, что заводит Шарапову. Забудьте обо всём, что не относится к теннису — позирование для журналов и всё прочее. Да, она это тоже делает, но, уверяю вас, в сравнении с теннисом ей это до лампочки. То, что ей удаётся на корте — для неё превыше всего. Только посмотрите разок, как Мария тренируется. Она никогда не стоит посреди корта и никогда не тратит лишнего времени на разминку. Нет, она всегда сразу выходит на площадку и говорит: “Ну что, начнём, чёрт возьми!” Она настоящий боец, и любой в академии, кто играет с ней в спарринге, очень быстро начинает напоминать подопытного кролика».
Знаки судьбы и странные переплетения линий жизни — вы про них не забыли? Как вам такой факт из биографии теннисисток: Курникова, мучавшаяся несколько месяцев
А ещё свою младшую дочь от Энрике Иглесиаса Курникова назвала русским именем Маша. Когда малышке было несколько месяцев, Анна сфотографировала девочку в белоснежной одежде и подписала картинку в «Инстаграме» весьма недвусмысленно: «Уимблдон, я иду!» Вот вам и ещё один знак судьбы. Кто знает, может, лет через 20 главный приз самого престижного теннисного турнира в мире над своей головой поднимет ещё одна Маша — на этот раз Курникова.
За свою карьеру Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема», заработала серебро на Олимпиаде и была первой ракеткой мира в одиночном разряде. Анна Курникова первой в российской истории попала в топ-10 мирового рейтинга, была также первой ракеткой мира в парном разряде и выиграла два «Шлема» в паре.
Петр Дубровский