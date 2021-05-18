Федерер проиграл 75-й ракетке мира на теннисном турнире в Швейцарии
ТАСС, 18 мая. Швейцарец Роджер Федерер проиграл испанцу Пабло Андухару в матче второго круга турнира Ассоциации
ТАСС, 18 мая. Швейцарец Роджер Федерер проиграл испанцу Пабло Андухару в матче второго круга турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Андухара. Федерер был посеян на турнире под первым номером.
Швейцарский теннисист пропустил более года
Федереру 39 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации и имеет 20 побед на турнирах серии Большого шлема.
Андухар занимает 75-ю строчку рейтинга ATP. В активе 35-летнего испанского теннисиста четыре победы на турнирах ATP.
Турнир в Женеве проходит на грунтовых кортах и завершится 22 мая. Призовой фонд соревнований составляет около €419,5 тыс.