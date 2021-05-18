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19:07 (мск), источник: ТАСС

Федерер проиграл 75-й ракетке мира на теннисном турнире в Швейцарии

ТАСС, 18 мая. Швейцарец Роджер Федерер проиграл испанцу Пабло Андухару в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Женеве, и не сумел выйти в четвертьфинал.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Андухара. Федерер был посеян на турнире под первым номером.

Швейцарский теннисист пропустил более года из-за травм, после чего вернулся на корт в марте и дошел до четвертьфинала турнира в Дохе, но затем вновь приостановил участие в соревнованиях. Ранее Федерер заявил, что выступит на Открытом чемпионате Франции, который пройдет в Париже с 30 мая по 13 июня.

Федереру 39 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации и имеет 20 побед на турнирах серии Большого шлема.

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Андухар занимает 75-ю строчку рейтинга ATP. В активе 35-летнего испанского теннисиста четыре победы на турнирах ATP.

Турнир в Женеве проходит на грунтовых кортах и завершится 22 мая. Призовой фонд соревнований составляет около €419,5 тыс.

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