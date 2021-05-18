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18 мая, источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Белграде

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга) победно начала выступление на турнире категории WTA-250 в сербском Белграде с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/16 финала белоруска обыграла китаянку Сю Ван (145) в трехсетовом поединке — 6:7 (6:8), 6:0, 6:2. Матч длился 2 часа 33 минуты. В 1/8 финала соперницей Александры Саснович будет испанка Кристина Буча (172).

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В 1/8 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и румынка Кристина-Андрея Миту победили индийско-румынский тандем Анкита Райна / Михаэла Бузарнеску — 6:3, 4:6, 10:5. В четвертьфинале белорусско-румынский дуэт сыграет с сербской парой Александра Крунич / Нина Стоянович.

На мужском турнире категории ATP-250 в швейцарской Женеве с призовым фондом 419,4 тыс. евро белорус Илья Ивашко (91) победил в 1/16 финала испанского теннисиста Фернандо Вердаско (105) — 7:6 (7:5), 6:4. В матче за выход в четвертьфинал соперником белоруса будет болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий 20-е место в мировом рейтинге.

В основную сетку этих состязаний Илья Ивашко пробился через квалификацию, обыграв китайского теннисиста Хана Ли (1076) — 6:0, 6:3 — и американца Маккензи Макдональда (120) — 6:4, 6:3.

Соревнования в Белграде и Женеве финишируют 22 мая.

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