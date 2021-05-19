Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Белграде

В сегодняшнем поединке 1/8 финала белоруска за два с половиной часа одолела испанскую теннисистку Кристину Бучу (172) — 6:4, 5:7, 6:0. В матче за выход в полуфинал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой (136) и колумбийской теннисисткой Марией Серрано (115). В первом раунде Александра Саснович обыграла китаянку Сю Ван (145) — 6:7 (6:8), 6:0, 6:2.

В четвертьфинале парного разряда белоруска Лидия Морозова и румынка Кристина-Андрея Миту уступили сербскому дуэту Александра Крунич / Нина Стоянович — 2:6, 6:3, 6:10. В предыдущем круге белорусско-румынский тандем победил индийско-румынскую пару Анкита Райна / Михаэла Бузарнеску — 6:3, 4:6, 10:5.

На мужском турнире категории ATP-250 в швейцарской Женеве с призовым фондом 419,4 тыс. евро белорус Илья Ивашко (91) в 1/8 финала сегодня встречается с болгарским теннисистом Григором Димитровым, занимающим 20-е место в мировом рейтинге. На старте белорус победил испанского теннисиста Фернандо Вердаско (105) — 7:6 (7:5), 6:4. В основную сетку этих состязаний Илья Ивашко пробился через квалификацию, обыграв китайского теннисиста Хана Ли (1076) — 6:0, 6:3 — и американца Маккензи Макдональда (120) — 6:4, 6:3.