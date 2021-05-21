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17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Карен Хачанов в свой день рождения вышел в полуфинал турнира в Лионе

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Лионе (Франция).

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Источник: AP 2021

В четвертьфинальном матче он в свой день рождения обыграл представителя Франции Ришара Гаске. Ему сегодня исполняется 25 лет.

Для победы Хачанову потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:1, 7:6 (7:3) в пользу Карена. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Хачанов выполнил пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 100% своих брейк-пойнтов (4 из 4). Его соперник Гаске ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из трех брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Хачанов поспорит с победителем встречи между Кэмероном Норри из Великобритании и Артуром Риндеркнехом из Франции.

Призовой фонд турнира в Лионе составляет € 419 470. Финал пройдёт 23 мая.

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