Карен Хачанов в свой день рождения вышел в полуфинал турнира в Лионе

В четвертьфинальном матче он в свой день рождения обыграл представителя Франции Ришара Гаске. Ему сегодня исполняется 25 лет. Для победы Хачанову потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:1, 7:6 (7:3) в пользу Карена. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Хачанов выполнил пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 100% своих брейк-пойнтов (4 из 4). Его соперник Гаске ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из трех брейк-пойнтов.