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08:54 (мск), источник: ТАСС

Хачанов опередил Карацева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 24 мая. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 26-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала турнира во французском Лионе, где проиграл британцу Кэмерону Норри. В рейтинге россиянин опередил соотечественника Аслана Карацева.

Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — на седьмом.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, третье место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 24 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793;.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445;.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 500;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 990;.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090;.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;.

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2 280;.

26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.

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