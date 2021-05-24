Хачанов опередил Карацева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
ТАСС, 24 мая. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 26-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 24 мая. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 26-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации
На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала турнира во французском Лионе, где проиграл британцу Кэмерону Норри. В рейтинге россиянин опередил соотечественника Аслана Карацева.
Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — на седьмом.
Лидирует в рейтинге
Рейтинг ATP от 24 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793;.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445;.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 500;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 990;.
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090;.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;.
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2 280;.
26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.