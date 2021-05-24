Звонарёва обыграла теннисистку с восемью пальцами на старте квалификации «Ролан Гаррос»
36-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва успешно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос».
36-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва успешно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос».
В первом раунде Звонарёва (1) в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Франческу Джонс со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 12 минут.
Напомним, Джонс родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией, в результате чего у неё только восемь пальцев на руках и семь — на ногах.
Звонарёва 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5
В следующем раунде квалификации Звонарёва сыграет с представительницей Грузии Мариам Болквадзе.
Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.