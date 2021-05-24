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24 мая, источник: БЕЛТА

Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Белграде

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов неудачно выступил на турнире категории АТР-250 в сербском Белграде с призовым фондом 511 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 78-е место в мировом рейтинге, проиграл в трехсетовом поединке немецкому теннисисту Матсу Мораингу, у которого 253-я позиция, — 6:4, 6:7 (7:9), 5:7. Встреча продолжалась ровно 3 часа.

В матче за выход в четвертьфинал Матс Мораинг будет соперничать с первой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем.

В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и израильский теннисист Йонатан Эрлих победили аргентинско-датский тандем Андрес Мольтени / Фредерик Нильсен — 6:4, 4:6, 10:3.

Соревнования в сербской столице завершатся 29 мая.

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