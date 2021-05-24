Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Белграде

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 78-е место в мировом рейтинге, проиграл в трехсетовом поединке немецкому теннисисту Матсу Мораингу, у которого 253-я позиция, — 6:4, 6:7 (7:9), 5:7. Встреча продолжалась ровно 3 часа.