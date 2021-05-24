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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецов вышел во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй круг квалификации на Открытом чемпионате Франции.

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Источник: РИА "Новости"

Кузнецов в первом раунде победил белоруса Илью Ивашко (1-я ракетка квалификации) со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча канадца Брэйдена Шнура и украинца Ильи Марченко.

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