Кузнецов вышел во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй круг квалификации на Открытом чемпионате Франции.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй круг квалификации на Открытом чемпионате Франции.
Кузнецов в первом раунде победил белоруса Илью Ивашко (1-я ракетка квалификации) со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.
Следующим соперником россиянина будет победитель матча канадца Брэйдена Шнура и украинца Ильи Марченко.