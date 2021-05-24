Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.05
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.05
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Чехия
Беларусь
ОТ
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Германия
Канада
31
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
25.05
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.05
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Словакия
Россия
31
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Латвия
Италия
30
Все события
Фоторепортажи
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
21:56 (мск), источник: Sport24

Винус Уильямс проиграла Кырсте на старте турнира в Страсбурге

Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти в первом круге турнира в Страсбурге серии WTA 250 с призовым фондом 235 тысяч долларов.

Наверх
Источник: AP 2021

Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился победой Кырсти со счетом 6:1, 2:6, 6:1. Румынка сделала 4 эйса, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Уильямс ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4-х.

Во 2-м раунде Кырстя сыграет против китаянки Шуай Чжан.

 «Я очень рано узнала, что такое секс». Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как к ней приставал муж маминой подруги
Красавицу из ММА попросили назвать любимую позу в сексе. Она ответила откровенной фотографией с мужем
Российские хоккеисты проиграли словакам на ЧМ впервые за 17 лет
Сборная Канады проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею
На чемпионате мира в Риге заменили флаг России на символику ОКР
«Пижонов наказывают»: Борис Михайлов — об игре сборной России
Чехия одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею
«Спартак» сократил траты на тренерский штаб
Президент ИИХФ прокомментировал скандал с белорусским флагом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь