Винус Уильямс проиграла Кырсте на старте турнира в Страсбурге
Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти в первом круге турнира в Страсбурге серии WTA 250 с призовым фондом 235 тысяч долларов.
Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти в первом круге турнира в Страсбурге серии WTA 250 с призовым фондом 235 тысяч долларов.
Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился победой Кырсти со счетом 6:1, 2:6, 6:1. Румынка сделала 4 эйса, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 6
Во 2-м раунде Кырстя сыграет против китаянки Шуай Чжан.