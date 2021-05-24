Винус Уильямс проиграла Кырсте на старте турнира в Страсбурге

Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился победой Кырсти со счетом 6:1, 2:6, 6:1. Румынка сделала 4 эйса, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Уильямс ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4-х.