Рахимова проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.
Рахимова в первом круге уступила представительнице США Варваре Лепченко со счетом 4:6, 6:1, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут.
Следующей соперницей Лепченко будет немка Мона Бартель.