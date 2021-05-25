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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Выиграть хотя бы один матч — это шутка!» Медведев назвал реальные цели на «Ролан Гаррос»

Интервью со второй ракеткой мира накануне главного грунтового турнира «Большого шлема».

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На стартующем в ближайшее воскресенье, 30 мая, «Ролан Гаррос» — 2021 Даниил Медведев будет посеян под 2-м номером — даже выше, чем Король грунта Рафаэль Надаль. 13-кратный победитель этого турнира будет лишь третьим. При этом россиянин на главном грунтовом турнире «Большого шлема» за свою карьеру не выиграл ещё ни одного матча. О своих отношениях с грунтом, новом члене команды, новых кроссовках и реальных целях на «Ролан Гаррос» — в эксклюзивном интервью Даниила Медведева «Чемпионату».

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— Даниил, вы решили сыграть на турнире UTS в академии Муратоглу. Почему вы согласились выступить на этом экспериментальном соревновании?
— Думаю, для меня это отличный способ подготовиться к «Ролан Гаррос», не затрачивая слишком много физической или ментальной энергии. Я играю как минимум против трёх разных противников с разными стилями игры. Это идеально для меня.

— На этом турнире всем игрокам присваивают никнеймы. У вас никнейм — Шахматист. Кто его выбрал? Вы? Организаторы? Почему именно такой никнейм? Как вы это объясните?
— На самом деле никнейм «Гроссмейстер»! Организаторы сделали несколько предложений, и я решил выбрать его, потому что считаю, что он раскрывает важную сторону моей личности и моей игры: мне нравится задействовать стратегический подход и играть в умный теннис, чтобы победить.

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Права на видео принадлежат Ultimate Tennis Showdown.

— Я заметил, что на грунтовых «Мастерсах» рядом с вашим тренером на трибуне сидел Игорь Андреев. Он теперь в вашей команде? Расскажите о его роли?
— Он присоединился к моей команде на грунтовый сезон в качестве помощника тренера. За свою карьеру Игорь Андреев добился больших успехов на грунте, и я уверен, что он станет отличным дополнением к моей команде, чтобы помочь мне освоить это сложное для меня покрытие.

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— Вы недавно вернулись на 2-е место рейтинга 52 недель ATP, обогнав Надаля. Вы следите за своим передвижением в рейтингах? Какой из рейтингов для вас важнее — этот или Чемпионская гонка ATP?
— Я никогда не слежу за рейтингом. Конечно, лучше быть № 2, чем № 200, но, в конце концов, это всего лишь следствие вашего уровня и количества одержанных побед. Я просто нацелен на победу в каждом матче.

— Ситуация с ковидом длится уже больше года. Как изменилась за это время теннисная жизнь? Что для вас самое тяжёлое в этой новой ситуации? И есть ли какие-то положительные моменты?
— Сейчас всё по-другому, почти нет зрителей или очень ограниченная посещаемость. Это влияет на атмосферу и мотивацию. Кроме того, стало сложно путешествовать, получать визы, жить в пузырях безопасности и каждый раз проходить тестирование. Например, мне пришлось сняться с «Мастерса» в Монако, потому что я получил положительный результат теста. Так что это совсем непросто, но теперь мы начинаем получать хорошие новости. Говорят, на «Ролан Гаррос» будет приличное количество зрителей, это очень воодушевляет.

— Как-то в интервью вы сказали, что не любите грунт, поскольку отскок кривой и после выхода с корта весь грязный. Но как-то играть надо и зарабатывать очки на этом покрытии нужно. Что помогает вам чувствовать себя лучше на грунте, побеждать, доходить до решающих матчей, как в Монте-Карло и Барселоне-2019?

— Я стараюсь оставаться позитивным. У меня в последнее время были плохие результаты на этом покрытии, и я знаю, что моя игра не самая эффективная на грунте. Но всё же вы правы — у меня в активе были очень хорошие победы на этом покрытии. Это доказывает, что я способен хорошо играть на грунте. Мне просто нужно много работать и найти свой путь.

— Недавно вы поменяли поставщика обуви. Для теннисистов это очень важный момент, когда он меняет привычные атрибуты в своей игре — ракетку, обувь. Это может повлиять на состояние игрока, уверенность, результат. Как вы себя ощущаете в новых кроссовках?
— Обожаю обувь Lacoste AG-LT21 Ultra! На самом деле, это не обычная пара обуви, она изготовлена по моим персональным меркам. Это результат многомесячного сотрудничества. Мы постоянно перемещались туда-сюда между командой (моим тренером, моими агентами) и Lacoste, чтобы убедиться, что всё работает идеально. Сейчас это действительно та обувь, в которой я всегда хотел поиграть: она лёгкая, удобная и функциональная.

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— Ситуация с ковидом повлияла на финансовую составляющую в теннисе. Все турниры сокращают призовой фонд. Например, на «Мастерсах» в Майами, в Монте-Карло, Мадриде и Риме чемпионы этого года получили примерно в 4 раза меньше, чем победители 2019 года. При этом расходы игроков не уменьшились. Как вы относитесь к этой ситуации?
— Конечно, это не идеально, но вы знаете, что люди сейчас, в это непростое время, теряют свою жизнь, свою работу, поэтому я не могу жаловаться. Мне повезло, что у меня есть другие источники дохода, а не только призовые, так что со мной всё будет в порядке. Уверен, что, когда зрители вернутся на стадионы, призовые снова увеличатся.

— Вы дважды доходили до финалов турниров «Большого шлема». Имеете в активе победы и над Джоковичем, и над Надалем. Как вы сами считаете, в чём вам нужно ещё прибавить, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»?
— Я думаю, что с каждым разом становлюсь всё ближе и ближе к этой цели. Я знаю, что вышел на такой уровень, чтобы побеждать этих парней. Теперь мне нужно продолжать работать физически и ментально, и, возможно, получить чуть больше опыта в решающих раундах турнира «Большого шлема», чтобы выиграть его.

— На «Ролан Гаррос» вы будете посеяны под 2-м номером. По-прежнему ваша цель — выиграть хотя бы один матч на этом турнире? Или ваши планы и настрой поменялись?
— Я шутил, когда это сказал.

Выиграть хотя бы один матч на «Ролан Гаррос» — это шутка, конечно! Если бы это действительно было моим мировоззрением, я бы даже не участвовал в соревнованиях. Моя настоящая цель — выиграть турнир!

Для этого я просто сосредоточусь на каждом матче и постараюсь победить в каждом из них.

Даниил Сальников

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