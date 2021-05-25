«Выиграть хотя бы один матч — это шутка!» Медведев назвал реальные цели на «Ролан Гаррос»
Интервью со второй ракеткой мира накануне главного грунтового турнира «Большого шлема».
Интервью со второй ракеткой мира накануне главного грунтового турнира «Большого шлема».
На стартующем в ближайшее воскресенье, 30 мая, «Ролан Гаррос» — 2021 Даниил Медведев будет посеян под 2-м номером — даже выше, чем Король грунта Рафаэль Надаль. 13-кратный победитель этого турнира будет лишь третьим. При этом россиянин на главном грунтовом турнире «Большого шлема» за свою карьеру не выиграл ещё ни одного матча. О своих отношениях с грунтом, новом члене команды, новых кроссовках и реальных целях на «Ролан Гаррос» — в эксклюзивном интервью Даниила Медведева «Чемпионату».
— Даниил, вы решили сыграть на турнире UTS в академии Муратоглу. Почему вы согласились выступить на этом экспериментальном соревновании?
— Думаю, для меня это отличный способ подготовиться к «Ролан Гаррос», не затрачивая слишком много физической или ментальной энергии. Я играю как минимум против трёх разных противников с разными стилями игры. Это идеально для меня.
— На этом турнире всем игрокам присваивают никнеймы. У вас никнейм — Шахматист. Кто его выбрал? Вы? Организаторы? Почему именно такой никнейм? Как вы это объясните?
— На самом деле никнейм «Гроссмейстер»! Организаторы сделали несколько предложений, и я решил выбрать его, потому что считаю, что он раскрывает важную сторону моей личности и моей игры: мне нравится задействовать стратегический подход и играть в умный теннис, чтобы победить.
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— Я заметил, что на грунтовых «Мастерсах» рядом с вашим тренером на трибуне сидел Игорь Андреев. Он теперь в вашей команде? Расскажите о его роли?
— Он присоединился к моей команде на грунтовый сезон в качестве помощника тренера. За свою карьеру Игорь Андреев добился больших успехов на грунте, и я уверен, что он станет отличным дополнением к моей команде, чтобы помочь мне освоить это сложное для меня покрытие.
— Вы недавно вернулись на 2-е место рейтинга 52 недель ATP, обогнав Надаля. Вы следите за своим передвижением в рейтингах? Какой из рейтингов для вас важнее — этот или Чемпионская гонка ATP?
— Я никогда не слежу за рейтингом. Конечно, лучше быть № 2, чем № 200, но, в конце концов, это всего лишь следствие вашего уровня и количества одержанных побед. Я просто нацелен на победу в каждом матче.
— Ситуация с ковидом длится уже больше года. Как изменилась за это время теннисная жизнь? Что для вас самое тяжёлое в этой новой ситуации? И есть ли
— Сейчас всё
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— Я стараюсь оставаться позитивным. У меня в последнее время были плохие результаты на этом покрытии, и я знаю, что моя игра не самая эффективная на грунте. Но всё же вы правы — у меня в активе были очень хорошие победы на этом покрытии. Это доказывает, что я способен хорошо играть на грунте. Мне просто нужно много работать и найти свой путь.
— Недавно вы поменяли поставщика обуви. Для теннисистов это очень важный момент, когда он меняет привычные атрибуты в своей игре — ракетку, обувь. Это может повлиять на состояние игрока, уверенность, результат. Как вы себя ощущаете в новых кроссовках?
— Обожаю обувь Lacoste AG-LT21 Ultra! На самом деле, это не обычная пара обуви, она изготовлена по моим персональным меркам. Это результат многомесячного сотрудничества. Мы постоянно перемещались
— Ситуация с ковидом повлияла на финансовую составляющую в теннисе. Все турниры сокращают призовой фонд. Например, на «Мастерсах» в Майами, в
— Конечно, это не идеально, но вы знаете, что люди сейчас, в это непростое время, теряют свою жизнь, свою работу, поэтому я не могу жаловаться. Мне повезло, что у меня есть другие источники дохода, а не только призовые, так что со мной всё будет в порядке. Уверен, что, когда зрители вернутся на стадионы, призовые снова увеличатся.
— Вы дважды доходили до финалов турниров «Большого шлема». Имеете в активе победы и над Джоковичем, и над Надалем. Как вы сами считаете, в чём вам нужно ещё прибавить, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»?
— Я думаю, что с каждым разом становлюсь всё ближе и ближе к этой цели. Я знаю, что вышел на такой уровень, чтобы побеждать этих парней. Теперь мне нужно продолжать работать физически и ментально, и, возможно, получить чуть больше опыта в решающих раундах турнира «Большого шлема», чтобы выиграть его.
— На «Ролан Гаррос» вы будете посеяны под 2-м номером.
— Я шутил, когда это сказал.
Выиграть хотя бы один матч на «Ролан Гаррос» — это шутка, конечно! Если бы это действительно было моим мировоззрением, я бы даже не участвовал в соревнованиях. Моя настоящая цель — выиграть турнир!
Для этого я просто сосредоточусь на каждом матче и постараюсь победить в каждом из них.
Даниил Сальников