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16:54 (мск), источник: БЕЛТА

Ольга Говорцова вышла в 3-й раунд квалификации «Ролан Гаррос»

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2021

Сегодня во втором квалификационном раунде белоруска победила в трехсетовом поединке хорватку Яну Фетт (205) — 4:6, 6:2, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

В первом круге белоруска обыграла в двух партиях южнокорейскую теннисистку Хан На-Лэ (228) — 6:3, 6:3.

В мужских соревнованиях белорусский теннисист Илья Ивашко (89) завершил выступление, проиграв в первом раунде россиянину Андрею Кузнецову (448), — 4:6, 6:7 (1:7).

Чтобы пробиться в основную сетку французского первенства, нужно победить в трех матчах квалификационного этапа.

Без участия в квалификации в Париже выступят белорусы Егор Герасимов (78), Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (16) и Александра Саснович (103).

Основной турнир стартует 30 мая, а финиширует 13 июня. В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.

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