Россиянин Сафиуллин вышел в основную сетку Roland Garros

Сафиуллин занимает 181-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2021).

28-летний Ковалик находится на 127-й строчке рейтинга. Лучшим результатом словака на турнирах серии Большого шлема является выход в первый круг Открытых чемпионатов Франции (2017−2019), США (2016, 2019, 2020) и Австралии (2019, 2020).

Открытый чемпионат Франции — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, теперь турнир состоится с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости. Это число может быть увеличено позднее.