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16:10 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Сафиуллин вышел в основную сетку Roland Garros

ТАСС, 27 мая. Россиянин Роман Сафиуллин победил представителя Словакии Йозефа Ковалика в финале квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции по теннису и вышел в основную сетку турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу 23-летнего россиянина.

Сафиуллин занимает 181-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2021).

28-летний Ковалик находится на 127-й строчке рейтинга. Лучшим результатом словака на турнирах серии Большого шлема является выход в первый круг Открытых чемпионатов Франции (2017−2019), США (2016, 2019, 2020) и Австралии (2019, 2020).

Открытый чемпионат Франции — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, теперь турнир состоится с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости. Это число может быть увеличено позднее.

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