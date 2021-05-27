Ольга Говорцова не вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

Сегодня в решающем поединке квалификации белоруска проиграла сербской теннисистке Александре Крунич (212) — 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В первом круге Ольга Говорцова обыграла в двух партиях южнокорейскую теннисистку Хан На-Лэ (228) — 6:3, 6:3, а во втором квалификационном раунде победила в трехсетовом поединке хорватку Яну Фетт (205) — 4:6, 6:2, 7:5.

В мужских соревнованиях белорусский теннисист Илья Ивашко (89) завершил выступление, проиграв в первом раунде россиянину Андрею Кузнецову (448), — 4:6, 6:7 (1:7).

Без участия в квалификации в Париже выступят белорусы Егор Герасимов (78), Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (16) и Александра Саснович (103).