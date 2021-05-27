Наконец-то «Большая тройка» в сборе! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2021

«Ролан Гаррос» снова занял своё привычное место в теннисном календаре: конец мая — начало июня. Ещё полгода назад теннисисты играли на кортах Парижа в холодную промозглую осень. Всё из-за пандемии коронавируса, которая заставила спортивные власти Франции искать новое окно в графике соревнований.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3246236240570?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На том же месте, в то же время

В этот раз тоже был перенос, но только на одну неделю вперёд. Зато теперь на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Правда, не в полной мере. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более 5000 болельщикам. Ближе к финальным матчам во Франции планируют ослабить ограничительные меры на массовых мероприятиях, а значит, заполняемость стадиона может увеличиться.

Надаль — рекордсмен всех времён

Открытый чемпионат Франции проводится с 1928 года на кортах стадиона «Ролан Гаррос», названного в честь знаменитого авиатора. Но сам турнир берёт своё начало с 1891 года, а в 1925-м он получил статус международного. Чаще других заветный кубок Мушкетёров, который традиционно вручается победителю в мужском одиночном разряде, поднимал над своей головой испанец Рафаэль Надаль. Осенью 2020-го он одержал уже свою 13-ю победу на кортах Парижа. Среди женщин рекордсменкой является американка Крис Эверт. Она выигрывала «Ролан Гаррос» 7 раз. А по 6 раз здесь побеждали немка Штеффи Граф и француженка Сюзан Ленглен, в честь которой и назван заветный трофей в женском одиночном разряде.

Самый успешный «Шлем» для россиян

«Ролан Гаррос» — один из самых любимых и успешных турниров «Большого шлема» для российских теннисистов. Здесь только в одиночном разряде представители нашей страны выигрывали пять раз. Первым чемпионом из России был Евгений Кафельников (1996), причём в том году он смог победить и в одиночке, и в паре. Это пока последний в истории мужского тенниса случай на турнирах подобной категории. Среди женщин первой российской чемпионкой в одиночке стала Анастасия Мыскина, победившая в финале «Ролан Гаррос» — 2004 Елену Дементьеву. В 2009 году в ещё одном российском финале Светлана Кузнецова оказалась сильнее Динары Сафиной. Дважды на парижских кортах праздновала триумф Мария Шарапова (2012 и 2014). Ну, а в 2013 году в парном разряде одержал победу российский дуэт Елена Веснина/Екатерина Макарова.

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«Большая тройка» в сборе

Наконец-то «Большая тройка» в сборе — впервые с Australian Open-2020! На нынешнем «Ролан Гаррос» выступят не только Надаль и Джокович, но и Роджер Федерер. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из-за операции и длительного подготовительного периода пропустил три последних мэйджора, проходивших в 2020-м и 2021-м. За последние 12 месяцев швейцарец сыграл только три матча, и то весьма неудачно — он одержал только одну победу. Грунт — не самое любимое покрытие Федерера, но сам теннисист уже заявил, что рассматривает участие в «Ролан Гаррос» как подготовку к травяному сезону. У женщин среди сильнейших не будет, пожалуй, лишь Симоны Халеп. Чемпионка-2018 незадолго до старта получила серьёзную травму ноги.

Big-3 — в одной половине сетки

Что касается Короля грунта Рафаэля Надаля, то нынешний сезон был для него тоже непростым. Он смог выиграть только два турнира — ATP-500 в Барселоне и «Мастерс» в Риме. И вообще он приехал в статусе только 3-й ракетки мира, пропустив на 2-ю позицию россиянина Даниила Медведева. По итогам жеребьёвки Надаль оказался в одной половине сетки с другими представителями Big-3 — Джоковичем и Федерером. А это значит, что в финал максимум выйдет только один из них. Новак и Роджер могут сойтись в четвертьфинале, а Надаль — с кем-то из них в полуфинале.

Медведев впервые возглавил половину сетки на ТБШ

В той же верхней половине сетки оказались и два сеяных россиянина — Аслан Карацев и Андрей Рублёв, которые в случае успешного выступления могут сойтись в 1/8 финала, и тогда победитель этой потенциальной встречи может встретиться дальше с Надалем. Другую половину сетки впервые в карьере на турнире «Большого шлема» возглавил Даниил Медведев. Отметим, что россиянин имеет теоретические шансы стать первой ракеткой мира по итогам турнира. Но для этого ему необходимо как минимум дойти до финала, при этом чтобы Джокович не вышел в решающий матч.

К Даниилу в одну половину также попали Александр Зверев, Доминик Тим, Стефанос Циципас и ещё один представитель России — Карен Хачанов.

Осака может стать 1-й ракеткой

У женщин главные претендентки на победу — чемпионки двух последних розыгрышей Эшли Барти (2019) и Ига Свёнтек (2020). Они оказались в одной половине сетки и смогут встретиться в полуфинале. А вот нижнюю часть сетки возглавила 4-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака, заработавшая за последние два года больше всех спортсменок мира. Японка не очень удачно играет на грунте — лучшим результатом на «Ролан Гаррос» для неё пока был третий круг. Но если Наоми в этот раз сумеет добраться до финала, а Барти сойдёт с дистанции на ранних стадиях, то японка сможет сместить австралийку с 1-го места рейтинга WTA. Стоит отметить 3-го номера посева белоруску Арину Соболенко. Она попала в одну половину с Осакой и в одну четверть — с Сереной Уильямс, с которой впервые в карьере сыграла на Australian Open — 2021.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COnmgfXHCAW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COnmgfXHCAW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COnmgfXHCAW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Претенденты на «Карьерный шлем»

Что касается Серены Уильямс, то 39-летняя американка не оставляет попыток завоевать свой 24-й «Шлем» и сравняться по этому показателю с легендарной австралийкой Маргарет Корт. Кроме того, если Уильямс-младшая всё же победит в Париже, то 4-й раз соберёт «Карьерный шлем» — то есть победит на каждом мэйджоре минимум по 4 раза. Такое пока в истории женского тенниса удавалось только Штеффи Граф. Первый «Карьерный шлем» может собрать немка Анжелика Кербер, которая имеет в своём активе три победы на разных турнирах этой категории. Любопытно, что победы на «Ролан Гаррос» не достаёт и тренеру Осаки — бельгийцу Виму Фиссетту. Его подопечные побеждали на всех мэйджорах, кроме французского. У мужчин тоже есть два претендента на очередной «Карьерный шлем» — Федерер и Джокович могут собрать его второй раз.

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Бублик — первый соперник Медведева

По результатам жеребьёвки получились весьма интересные пары первого круга в мужском одиночном разряде. Даниил Медведев начнёт борьбу с представителем Казахстана Александром Бубликом. Оба теннисиста довольно эмоционально ведут себя на корте, и поединок между ними может превратиться в увлекательный спектакль. Но тут важно отметить, что Медведев ещё не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос» за свою карьеру. Сможет ли он сейчас преодолеть этот «заколдованный» первый круг? Любопытно также будет понаблюдать за американским дерби двух друзей и специалистов по эйсам Джоном Иснером и Сэмом Куэрри. Рублёв в первом матче встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом, Хачанов — с чехом Иржи Веселы, а Карацев — с кем-то из победителей квалификации. Кстати, среди прочих успешно преодолел отборочные соревнования и россиянин Роман Сафиуллин. Для него и Карацева это будет дебют на «Ролан Гаррос».

Кузнецова на старте сыграет с Азаренко

В основную сетку женского одиночного разряда напрямую по рейтингу попало 10 представительниц России. Не повезло с жеребьёвкой Светлане Кузнецовой. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2009 встретится в первом круге с ещё одной победительницей турниров «Большого шлема» и экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.

Сыграет первый матч на «Шлеме» после рождения ребёнка Елена Веснина — её стартовая соперница определится по результатам квалификации. Екатерина Александрова встретится с Винус Уильямс, а Вероника Кудерметова — с американкой российского происхождения Амандой Анисимовой.

Вот 10 причин, почему надо следить за «Ролан Гаррос» — 2021. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня в Париже на кортах стадиона «Ролан Гаррос».