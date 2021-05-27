Наконец-то «Большая тройка» в сборе! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2021
Джокович, Надаль и Федерер — в одной половине сетки. Медведев начнёт турнир матчем с Бубликом. Пройдёт ли Даниил «заколдованный» 1-й круг?
Джокович, Надаль и Федерер — в одной половине сетки. Медведев начнёт турнир матчем с Бубликом. Пройдёт ли Даниил «заколдованный» 1-й круг?
«Ролан Гаррос» снова занял своё привычное место в теннисном календаре: конец мая — начало июня. Ещё полгода назад теннисисты играли на кортах Парижа в холодную промозглую осень. Всё
На том же месте, в то же время
В этот раз тоже был перенос, но только на одну неделю вперёд. Зато теперь на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Правда, не в полной мере. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более 5000 болельщикам. Ближе к финальным матчам во Франции планируют ослабить ограничительные меры на массовых мероприятиях, а значит, заполняемость стадиона может увеличиться.
Надаль — рекордсмен всех времён
Открытый чемпионат Франции проводится с 1928 года на кортах стадиона «Ролан Гаррос», названного в честь знаменитого авиатора. Но сам турнир берёт своё начало с 1891 года, а в 1925-м он получил статус международного. Чаще других заветный кубок Мушкетёров, который традиционно вручается победителю в мужском одиночном разряде, поднимал над своей головой испанец Рафаэль Надаль. Осенью 2020-го он одержал уже свою 13-ю победу на кортах Парижа. Среди женщин рекордсменкой является американка Крис Эверт. Она выигрывала «Ролан Гаррос» 7 раз. А по 6 раз здесь побеждали немка Штеффи Граф и француженка Сюзан Ленглен, в честь которой и назван заветный трофей в женском одиночном разряде.
Самый успешный «Шлем» для россиян
«Ролан Гаррос» — один из самых любимых и успешных турниров «Большого шлема» для российских теннисистов. Здесь только в одиночном разряде представители нашей страны выигрывали пять раз. Первым чемпионом из России был Евгений Кафельников (1996), причём в том году он смог победить и в одиночке, и в паре. Это пока последний в истории мужского тенниса случай на турнирах подобной категории. Среди женщин первой российской чемпионкой в одиночке стала Анастасия Мыскина, победившая в финале «Ролан Гаррос» — 2004 Елену Дементьеву. В 2009 году в ещё одном российском финале Светлана Кузнецова оказалась сильнее Динары Сафиной. Дважды на парижских кортах праздновала триумф Мария Шарапова (2012 и 2014). Ну, а в 2013 году в парном разряде одержал победу российский дуэт Елена Веснина/Екатерина Макарова.
«Большая тройка» в сборе
Big-3 — в одной половине сетки
Что касается Короля грунта Рафаэля Надаля, то нынешний сезон был для него тоже непростым. Он смог выиграть только два турнира — ATP-500 в Барселоне и «Мастерс» в Риме. И вообще он приехал в статусе только 3-й ракетки мира, пропустив на 2-ю позицию россиянина Даниила Медведева. По итогам жеребьёвки Надаль оказался в одной половине сетки с другими представителями Big-3 — Джоковичем и Федерером. А это значит, что в финал максимум выйдет только один из них. Новак и Роджер могут сойтись в четвертьфинале, а Надаль — с
Медведев впервые возглавил половину сетки на ТБШ
В той же верхней половине сетки оказались и два сеяных россиянина — Аслан Карацев и Андрей Рублёв, которые в случае успешного выступления могут сойтись в 1/8 финала, и тогда победитель этой потенциальной встречи может встретиться дальше с Надалем. Другую половину сетки впервые в карьере на турнире «Большого шлема» возглавил Даниил Медведев. Отметим, что россиянин имеет теоретические шансы стать первой ракеткой мира по итогам турнира. Но для этого ему необходимо как минимум дойти до финала, при этом чтобы Джокович не вышел в решающий матч.
Осака может стать 1-й ракеткой
У женщин главные претендентки на победу — чемпионки двух последних розыгрышей Эшли Барти (2019) и Ига Свёнтек (2020). Они оказались в одной половине сетки и смогут встретиться в полуфинале. А вот нижнюю часть сетки возглавила 4-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака, заработавшая за последние два года больше всех спортсменок мира. Японка не очень удачно играет на грунте — лучшим результатом на «Ролан Гаррос» для неё пока был третий круг. Но если Наоми в этот раз сумеет добраться до финала, а Барти сойдёт с дистанции на ранних стадиях, то японка сможет сместить австралийку с 1-го места рейтинга WTA. Стоит отметить 3-го номера посева белоруску Арину Соболенко. Она попала в одну половину с Осакой и в одну четверть — с Сереной Уильямс, с которой впервые в карьере сыграла на Australian Open — 2021.
Претенденты на «Карьерный шлем»
Что касается Серены Уильямс, то 39-летняя американка не оставляет попыток завоевать свой 24-й «Шлем» и сравняться по этому показателю с легендарной австралийкой Маргарет Корт. Кроме того, если
Бублик — первый соперник Медведева
По результатам жеребьёвки получились весьма интересные пары первого круга в мужском одиночном разряде. Даниил Медведев начнёт борьбу с представителем Казахстана Александром Бубликом. Оба теннисиста довольно эмоционально ведут себя на корте, и поединок между ними может превратиться в увлекательный спектакль. Но тут важно отметить, что Медведев ещё не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос» за свою карьеру. Сможет ли он сейчас преодолеть этот «заколдованный» первый круг? Любопытно также будет понаблюдать за американским дерби двух друзей и специалистов по эйсам Джоном Иснером и Сэмом Куэрри. Рублёв в первом матче встретится с немцем
Кузнецова на старте сыграет с Азаренко
Сыграет первый матч на «Шлеме» после рождения ребёнка Елена Веснина — её стартовая соперница определится по результатам квалификации. Екатерина Александрова встретится с Винус Уильямс, а Вероника Кудерметова — с американкой российского происхождения Амандой Анисимовой.
Вот 10 причин, почему надо следить за «Ролан Гаррос» — 2021. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня в Париже на кортах стадиона «Ролан Гаррос».
Даниил Сальников