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27 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже состоялась жеребьевка основного этапа второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2021

В женском одиночном разряде на кортах «Ролан Гаррос» сыграют три белоруски. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, в первом раунде встретится с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой, у которой 40-я позиция в рейтинге WTA.

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Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга) сыграет с представительницей Франции Диан Парри (307). Лучшая белорусская теннисистка, четвертая ракетка мира Арина Соболенко узнает свою соперницу после окончания квалификационного этапа.

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (78) на старте будет соперничать с французским теннисистом Энцо Коко (177).

Еще два представителя Беларуси Илья Ивашко (89) и Ольга Говорцова (138) не смогли преодолеть квалификационный барьер французского первенства.

Основной турнир на открытых грунтовых кортах французской столицы стартует 30 мая, а финиширует 13 июня. В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.

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