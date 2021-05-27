Белорусские теннисисты узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»

В женском одиночном разряде на кортах «Ролан Гаррос» сыграют три белоруски. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, в первом раунде встретится с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой, у которой 40-я позиция в рейтинге WTA.

Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга) сыграет с представительницей Франции Диан Парри (307). Лучшая белорусская теннисистка, четвертая ракетка мира Арина Соболенко узнает свою соперницу после окончания квалификационного этапа.

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (78) на старте будет соперничать с французским теннисистом Энцо Коко (177).

Еще два представителя Беларуси Илья Ивашко (89) и Ольга Говорцова (138) не смогли преодолеть квалификационный барьер французского первенства.