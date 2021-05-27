Карацев провел тренировку с Федерером перед стартом «Ролан Гаррос»

Видеозапись тренировки опубликована в аккаунте турнира в Twitter. Основной раунд «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье. Соперники 27-летнего россиянина и 39-летнего швейцарца по первому кругу турнира определятся по итогам квалификации.