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21:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карацев провел тренировку с Федерером перед стартом «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев провел тренировку со швейцарцем Роджером Федерером перед стартом Открытого чемпионата Франции.

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Источник: РИА "Новости"

Видеозапись тренировки опубликована в аккаунте турнира в Twitter. Основной раунд «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье. Соперники 27-летнего россиянина и 39-летнего швейцарца по первому кругу турнира определятся по итогам квалификации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карацев занимает 26-е место в рейтинге ATP. Победитель 20 турниров Большого шлема Федерер идет на восьмой позиции.

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