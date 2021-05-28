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13:52 (мск), источник: Sport24

Великая теннисистка Шарапова: победы на «Шлемах», дисквалификация за мельдоний, романы со звездами

История Марии.

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Перед стартом второго в сезоне турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» вспоминаем историю двукратной чемпионки французского мейджора Марии Шараповой.

Мария Шарапова: биография

Родилась в 1987 году в Нягани, теннисом начала заниматься в 4 года. В октябре 1993-го Шараповой удалось сыграть с легендарной Мартиной Навратиловой, которая разглядела в юной теннисистке огромный потенциал и посоветовала отцу Марии отдать девочку в американскую теннисную академию Ника Боллетьери. В 1995 году Мария с отцом переехали в США. Уже на своем первом турнире Eddie Herr International Junior Tennis Championships Шарапова одержала победу, причем играла россиянка с теннисистками, которые были на 3 года старше ее.

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В октябре 2003 года Шарапова впервые в карьере выигрывает турнир WTA, в 2004-м побеждает на Уимблдоне и становится 8-й ракеткой мира. Мария продолжает собирать титулы и подниматься в мировом рейтинге, в августе 2005-го Шарапова впервые в карьере становится 1-й ракеткой мира. А через год Мария выиграла свой второй ТБШ — US Open. В 2008 году Шарапова выиграла Australian Open, в составе сборной России побеждает на Кубке Федерации. Но из-за травмы плеча отказывается от поездки на Олимпиаду в Пекине. Восстановившись от травмы, Мария выиграла еще несколько титулов, включая победу на «Ролан Гаррос», и поехала на ОИ в Лондоне, где взяла серебро.

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Травма плеча оказалась хронической, из-за чего Шарапова пропустила огромное количество турниров. Но все же победила на еще одном мэйджоре — «Ролан Гаррос"-2014. В 2016-м призналась в употреблении мельдония и получила 15-месячную дисквалификацию. После возвращения в спорт Шарапова лишь однажды победила на турнире WTA (в Тяньцзине), на турнирах «Большого шлема» ни разу не прошла дальше 4-го круга.

26 февраля 2020 года Мария объявила о завершении карьеры.

Семья Марии Шараповой

  • Отец — Юрий Викторович Шарапов
  • Мать — Елена Петровна Шарапова

В 2007 году родители развелись.

Личная жизнь Марии Шараповой

В 2005 году Мария познакомилась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, отношения длились недолго. Затем Мария полгода встречалась с телепродюсером Чарльзом Эберсолом.

В 2010-м Шарапова обручилась с баскетболистом НБА Сашей Вуячичем, но до свадьбы дело не дошло. Ее следующими избранником стал экс-третья ракетка мира Григор Димитров, расстались они летом 2015-го. А в декабре 2020-го Мария объявила о скорой свадьбе с британским миллионером Александром Гилксом.

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Мария Шарапова и Александр Гилкс

Впервые пару заметили зимой 2018-го. Папарацци сфотографировали их в аэропорту Лос-Анджелеса, когда те возвращались с совместного отдыха. Про историю их любви узнать так ничего и не удалось, но есть предположение, что познакомились они на одном из светских мероприятий.

Книга Шараповой

В сентябре 2017 года Мария опубликовала автобиографию на английском языке — Unstoppable: My Life So Far. Через некоторое время книгу перевели на русский.

Достижения Марии Шараповой

  • Обладатель «карьерного шлема»: победы на Уимблдоне (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и «Ролан Гаррос» (2012, 2014);
  • Вице-чемпионка Олимпийских игр (2012);
  • Победитель 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде);
  • Обладатель Кубка Федерации (2008), финалист Кубка Федерации (2015);
  • Финалист двух юниорских турниров Большого шлема: Australian Open и Уимблдон (2002);
  • Заслуженный мастер спорта России
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Горячие фото Шараповой

Марию неоднократно признавали одной из самых красивых и сексуальных спортсменок как России, так и мира. Неудивительно, что теннисистка регулярно появлялась на обложках самых различных изданий.

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Инстаграм Марии Шараповой: фото

Почти каждую неделю Мария делится моментами своей жизни, за ее страничкой в инстаграме следит более 4 миллионов человек.

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