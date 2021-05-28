Великая теннисистка Шарапова: победы на «Шлемах», дисквалификация за мельдоний, романы со звездами
История Марии.
История Марии.
Перед стартом второго в сезоне турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» вспоминаем историю двукратной чемпионки французского мейджора Марии Шараповой.
Родилась в 1987 году в Нягани, теннисом начала заниматься в 4 года. В октябре 1993-го Шараповой удалось сыграть с легендарной Мартиной Навратиловой, которая разглядела в юной теннисистке огромный потенциал и посоветовала отцу Марии отдать девочку в американскую теннисную академию Ника Боллетьери. В 1995 году Мария с отцом переехали в США. Уже на своем первом турнире Eddie Herr International Junior Tennis Championships Шарапова одержала победу, причем играла россиянка с теннисистками, которые были на 3 года старше ее.
В октябре 2003 года Шарапова впервые в карьере выигрывает турнир WTA, в 2004-м побеждает на Уимблдоне и становится 8-й ракеткой мира. Мария продолжает собирать титулы и подниматься в мировом рейтинге, в августе 2005-го Шарапова впервые в карьере становится 1-й ракеткой мира. А через год Мария выиграла свой второй ТБШ — US Open. В 2008 году Шарапова выиграла Australian Open, в составе сборной России побеждает на Кубке Федерации. Но
Травма плеча оказалась хронической,
26 февраля 2020 года Мария объявила о завершении карьеры.
В 2007 году родители развелись.
В 2005 году Мария познакомилась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, отношения длились недолго. Затем Мария полгода встречалась с телепродюсером Чарльзом Эберсолом.
В 2010-м Шарапова обручилась с баскетболистом НБА Сашей Вуячичем, но до свадьбы дело не дошло. Ее следующими избранником стал
Впервые пару заметили зимой 2018-го. Папарацци сфотографировали их в аэропорту
В сентябре 2017 года Мария опубликовала автобиографию на английском языке — Unstoppable: My Life So Far. Через некоторое время книгу перевели на русский.
Марию неоднократно признавали одной из самых красивых и сексуальных спортсменок как России, так и мира. Неудивительно, что теннисистка регулярно появлялась на обложках самых различных изданий.
Почти каждую неделю Мария делится моментами своей жизни, за ее страничкой в инстаграме следит более 4 миллионов человек.