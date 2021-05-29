Ольга Говорцова получила право сыграть на «Ролан Гаррос»

На парижских кортах «Ролан Гаррос» белоруска проиграла в третьем квалификационном раунде, но затем вместе с итальянкой Элизабеттой Кочаретто (113) получила право сыграть в основном турнире в качестве «лаки лузера».

Таким образом, в женском одиночном разряде на кортах «Ролан Гаррос» выступят четыре белоруски. Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в первом раунде встретится с хорватской теннисисткой Аной Конюх (144). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (40). Александра Саснович (103) будет соперничать с представительницей Франции Диан Парри (307). Ольга Говорцова встретится с россиянкой Еленой Весниной (1091).

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (78) сыграет с французским теннисистом Энцо Коко (177).