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15:51 (мск), источник: БЕЛТА

Ольга Говорцова получила право сыграть на «Ролан Гаррос»

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) выступит в основной сетке второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2021

На парижских кортах «Ролан Гаррос» белоруска проиграла в третьем квалификационном раунде, но затем вместе с итальянкой Элизабеттой Кочаретто (113) получила право сыграть в основном турнире в качестве «лаки лузера».

Таким образом, в женском одиночном разряде на кортах «Ролан Гаррос» выступят четыре белоруски. Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в первом раунде встретится с хорватской теннисисткой Аной Конюх (144). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (40). Александра Саснович (103) будет соперничать с представительницей Франции Диан Парри (307). Ольга Говорцова встретится с россиянкой Еленой Весниной (1091).

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (78) сыграет с французским теннисистом Энцо Коко (177).

Матчи основной сетки на открытых грунтовых кортах французской столицы стартуют завтра, а финишируют 13 июня. В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.

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