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18:20 (мск), источник: Sport24

Джокович выиграл турнир в Белграде

1-я ракетка мира Новак Джокович (Сербия) стал триумфатором турнира в Белграде, обыграв в финале словака Алекса Молчана (255-е место в рейтинге ATP).

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Источник: AP 2021

Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась победой сербского теннисиста в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

На протяжении игры Джокович дважды подал навылет, реализовав 6 брейкпоинтов из 8. В активе словака 1 эйс и 4 реализованных брейкпоинта из 5.

ATP. Белград. Финал. Одиночный разряд.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 6:3.

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