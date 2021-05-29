Джокович выиграл турнир в Белграде
1-я ракетка мира Новак Джокович (Сербия) стал триумфатором турнира в Белграде, обыграв в финале словака Алекса Молчана (255-е место в рейтинге ATP).
1-я ракетка мира Новак Джокович (Сербия) стал триумфатором турнира в Белграде, обыграв в финале словака Алекса Молчана (255-е место в рейтинге ATP).
Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась победой сербского теннисиста в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.
На протяжении игры Джокович дважды подал навылет, реализовав 6 брейкпоинтов из 8. В активе словака 1 эйс и 4 реализованных брейкпоинта из 5.
ATP. Белград. Финал. Одиночный разряд.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 6:3.