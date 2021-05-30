21-й титул для Надаля или первый для Медведева? Горячие две недели во Франции

Второй турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос-2021» стартует уже в воскресенье. Всего нас ждет две недели главного старта грунтового сезона — финальные матчи сыграют только в середине июня. Разбираемся, кто же является фаворитом в мужской и женской сетках турнира и ждать ли от кого-то прорыва во Франции.

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Возвращение Федерера, скрытые резервы Надаля и шанс Медведева на грунте

Новак Джокович и Даниил Медведев на этом турнире поспорят за звание первой ракетки мира. Сейчас россиянин второй, и для того чтобы сместить серба с лидирующей позиции, ему нужно выиграть French Open. Такой исход событий кажется маловероятным, учитывая нелюбовь Дани к грунту и многочисленные неудачи на нем. Но почему бы не замахнуться на итоговый максимум? Но для начала нужно преодолеть первый круг, в котором Медведев встретится с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Бывший российский спортсмен известен резкими высказываниями по отношению к соперникам, судьям, болельщикам и самому себе. Даниила тоже знают по темпераменту и непростому характеру. Игра будет жаркой.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPKzGK1p7uS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая ракетка России Андрей Рублев прекрасно начал сезон, выиграл с командой ATP Cup в Австралии, турнир в Роттердаме и дошел до четвертьфинала Australian Open. Потом Андрей немного сбавил темп. Возможно, соперники просто начали привыкать к агрессивному стилю игры Рублева. Первый круг Андрей проведет с немцем Яном-Леннардом Штруффом — в Париже россиянину вполне реально пройти минимум до четвертого круга.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPbQgQXgzBI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPbQgQXgzBI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPbQgQXgzBI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andrey Rublev (@andreyrublev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно посмотреть на Аслана Карацева, который совершил мощнейший прорыв, прорвавшись из квалификационных матчей до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. После Аслан взял первый титул ATP в одиночном разряде в Дубае и обыграл Новака Джоковича в полуфинале в Белграде. French Open Карацев начнется с матча с Дженсоном Бруксби, который квалифицировался в основную сетку через дополнительный отбор.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер попытаются выиграть рекордный 21-й турнир Большого Шлема. Больше шансов, конечно, у испанца, который не проигрывает на «Ролан Гарросе» уже четыре года подряд. Швейцарец еще зимой сделал операцию на колене и пропустил начало сезона, а после долго восстанавливался после травмы. По его заверениям, он ждет начала травяного сезона.

Надаль все еще хорош, но победить его можно, что и произошло на Australian Open. Достаточно просто хорошей игры и агрессивности и не очень большого количества ошибок. Правда, во Франции Рафа всегда находит в себе какие-то дополнительные резервы и показывает свой максимум.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPbLqv6Bxgh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPbLqv6Bxgh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPbLqv6Bxgh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Rafa Nadal (@rafaelnadal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не стоит забывать еще и о Стефаносе Циципасе и Александре Звереве, которые хороши на грунте и готовы брать мэйджоры. Вполне вероятно, что именно они смогут дойти до полуфинальных матчей и побороться за главный титул.

Неравномерность распределения женской сетки

В женской части турнира два главных фаворита «Ролан Гарроса» — первая ракетка мира Эшли Барти и прошлогодняя победительница турнира Ига Свентек. Обе теннисистки попали в одну половину сетки, поэтому встретиться могут еще до финала. И австралийка, и полька показывают на грунте стабильную и яркую игру и готовы далеко пройти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CO53rFzg3Z3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CO53rFzg3Z3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO53rFzg3Z3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Iga Świątek (@iga.swiatek)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй половине сетки предпочтение можно отдать белоруске Арине Соболенко. Ее главным соперником будут собственные эмоции — все-таки особо далеко на турнирах «Большого шлема» спортсменка пока не заходила (только четвертый круг), поэтому нужно просто играть максимально спокойно. Тем более что и особо непроходимых соперниц у нее быть не должно.

Элина Свитолина, София Кенин, Гарбин Мугуруса, Петра Квитова, Виктория Азаренко, Анастасия Павлюченко и даже Серена Уильямс — классных теннисисток во Франции будет много, но у всех из них не задался грунтовый сезон. Мешают либо травмы, либо нестабильность, либо еще какие-то причины. Возможно, присмотреться стоит к Веронике Кудерметовой, которая в этом сезоне впервые дошла до финала WTA-турнира в Абу-Даби и проиграла там как раз Соболенко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COnmgfXHCAW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COnmgfXHCAW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COnmgfXHCAW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Теоретически Серена Уильямс может побороться за свой 24-й «Шлем», чтобы по числу побед сравняться с австралийкой Маргарет Корт. Титул принесет американке еще и четвертый «Карьерный шлем». А вот первое подобное достижение может завоевать Анжелика Кербер, а Наоми Осака из Японии возглавить рейтинг WTA, если доберется до финала, а Эшли Барти сойдет в одном из первых кругов. Сюрпризы исключать нельзя.

Ролан Гаррос-2021. Матчи 30 мая

Мужчины

Андухар (Испания) — Тим (Австрия, 4)

Циципас (Греция, 5) — Шарди (Франция)

А. Зверев (Германия, 6) — Отте (Германия)

Хачанов (Россия, 23) — Веселы (Чехия)

Сафиуллин (Россия) — Табернер (Испания)

Женщины

Тиг (Румыния) — Осака (Япония, 2)

Азаренко (Белоруссия, 15) — Кузнецова (Россия)

Конюх (Хорватия) — Соболенко (Белоруссия, 3)

Фернандес (Канада) — Потапова (Россия)

Веснина (Россия) — Говорцова (Белоруссия)

Анисимова (США) — Кудерметова (Россия, 29)

Павлюченкова (Россия, 31) — Макхейл (США)