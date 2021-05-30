21-й титул для Надаля или первый для Медведева? Горячие две недели во Франции
Серена Уильямс в женской сетке не в числе фаворитов.
Серена Уильямс в женской сетке не в числе фаворитов.
Второй турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос-2021» стартует уже в воскресенье. Всего нас ждет две недели главного старта грунтового сезона — финальные матчи сыграют только в середине июня. Разбираемся, кто же является фаворитом в мужской и женской сетках турнира и ждать ли от
Новак Джокович и Даниил Медведев на этом турнире поспорят за звание первой ракетки мира. Сейчас россиянин второй, и для того чтобы сместить серба с лидирующей позиции, ему нужно выиграть French Open. Такой исход событий кажется маловероятным, учитывая нелюбовь Дани к грунту и многочисленные неудачи на нем. Но почему бы не замахнуться на итоговый максимум? Но для начала нужно преодолеть первый круг, в котором Медведев встретится с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Бывший российский спортсмен известен резкими высказываниями по отношению к соперникам, судьям, болельщикам и самому себе. Даниила тоже знают по темпераменту и непростому характеру. Игра будет жаркой.
Вторая ракетка России Андрей Рублев прекрасно начал сезон, выиграл с командой ATP Cup в Австралии, турнир в Роттердаме и дошел до четвертьфинала Australian Open. Потом Андрей немного сбавил темп. Возможно, соперники просто начали привыкать к агрессивному стилю игры Рублева. Первый круг Андрей проведет с немцем
Любопытно посмотреть на Аслана Карацева, который совершил мощнейший прорыв, прорвавшись из квалификационных матчей до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. После Аслан взял первый титул ATP в одиночном разряде в Дубае и обыграл Новака Джоковича в полуфинале в Белграде. French Open Карацев начнется с матча с Дженсоном Бруксби, который квалифицировался в основную сетку через дополнительный отбор.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер попытаются выиграть рекордный 21-й турнир Большого Шлема. Больше шансов, конечно, у испанца, который не проигрывает на «Ролан Гарросе» уже четыре года подряд. Швейцарец еще зимой сделал операцию на колене и пропустил начало сезона, а после долго восстанавливался после травмы. По его заверениям, он ждет начала травяного сезона.
Надаль все еще хорош, но победить его можно, что и произошло на Australian Open. Достаточно просто хорошей игры и агрессивности и не очень большого количества ошибок. Правда, во Франции Рафа всегда находит в себе
Не стоит забывать еще и о Стефаносе Циципасе и Александре Звереве, которые хороши на грунте и готовы брать мэйджоры. Вполне вероятно, что именно они смогут дойти до полуфинальных матчей и побороться за главный титул.
В женской части турнира два главных фаворита «Ролан Гарроса» — первая ракетка мира Эшли Барти и прошлогодняя победительница турнира Ига Свентек. Обе теннисистки попали в одну половину сетки, поэтому встретиться могут еще до финала. И австралийка, и полька показывают на грунте стабильную и яркую игру и готовы далеко пройти.
Во второй половине сетки предпочтение можно отдать белоруске Арине Соболенко. Ее главным соперником будут собственные эмоции —
Элина Свитолина, София Кенин, Гарбин Мугуруса, Петра Квитова, Виктория Азаренко, Анастасия Павлюченко и даже Серена Уильямс — классных теннисисток во Франции будет много, но у всех из них не задался грунтовый сезон. Мешают либо травмы, либо нестабильность, либо еще
Теоретически Серена Уильямс может побороться за свой 24-й «Шлем», чтобы по числу побед сравняться с австралийкой Маргарет Корт. Титул принесет американке еще и четвертый «Карьерный шлем». А вот первое подобное достижение может завоевать Анжелика Кербер, а Наоми Осака из Японии возглавить рейтинг WTA, если доберется до финала, а Эшли Барти сойдет в одном из первых кругов. Сюрпризы исключать нельзя.
Ролан Гаррос-2021. Матчи 30 мая
Мужчины
Женщины
Анастасия Плетнева