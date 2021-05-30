Белорус Егор Герасимов не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пройти во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пройти во второй круг Открытого чемпионата Франции.
В стартовом матче соревнований в трёх сетах он уступил представителю Франции Энцо Коко. Счёт матча — 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. Герасимов 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2
За выход в следующий раунд француз поборется с испанцем Пабло
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open-2020 сыграют все три представителя «Большой тройки».