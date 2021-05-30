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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорус Егор Герасимов не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пройти во второй круг Открытого чемпионата Франции.

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Источник: РИА "Новости"

В стартовом матче соревнований в трёх сетах он уступил представителю Франции Энцо Коко. Счёт матча — 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. Герасимов 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Коко, занимающий 177-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, 6 раз ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 10 взять подачу соперника.

За выход в следующий раунд француз поборется с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, оказавшимся сильнее словака Норберта Гомбоша.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open-2020 сыграют все три представителя «Большой тройки».

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