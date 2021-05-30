Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала с победы на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала с победы на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге представительница Казахстана обыграла Эльзу Жакемо из Франции со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался один час 12 минут.
Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница матча между японкой Нао Хибино и сербкой Ниной Стоянович.