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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала с победы на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В первом круге представительница Казахстана обыграла Эльзу Жакемо из Франции со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался один час 12 минут.

Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница матча между японкой Нао Хибино и сербкой Ниной Стоянович.

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