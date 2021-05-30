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16:39 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros

ТАСС. 30 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхейл в первом круге Roland Garros.

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Источник: AP 2021

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 29-летней россиянки, которая посеяна на турнире под 31-м номером. В следующем круге она сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Павлюченкова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

Макхейл 29 лет, она занимает 95-е место в мировом рейтинге. На счету американки один титул под эгидой WTA, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2012), США (2011, 2013) и Roland Garros (2012).

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

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