Теннисистка Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 29-летней россиянки, которая посеяна на турнире под 31-м номером. В следующем круге она сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Павлюченкова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

Макхейл 29 лет, она занимает 95-е место в мировом рейтинге. На счету американки один титул под эгидой WTA, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2012), США (2011, 2013) и Roland Garros (2012).