Карен Хачанов прошел во второй круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина, который посеян на турнире под 23-м номером. В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между японцем Кэем Нисикори и итальянцем Алессандро Джаннесси.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). и является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Roland Garros, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Веселы 27 лет, он занимает 71-е место в мировом рейтинге. На счету представителя Чехии две победы под эгидой ATP. Лучшим результатом Веселы на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2016, 2018).